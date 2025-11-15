العرب يحققون رقمًا قياسيًا.. 30 منتخبًا يتأهلون إلى كأس العالم 2026

مع اقتراب موعد انطلاق أول نسخة من كأس العالم تضم 48 منتخبًا، تأهل حتى الآن 30 فريقًا إلى النهائيات المقررة صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان منتخبا كرواتيا وفرنسا أحدث المتأهلين، حيث حجز كلاهما مقعديهما في مونديال 2026 بفضل أداء متميز وثابت في التصفيات الأوروبية.

ففي المجموعة الثانية عشرة، تصدرت كرواتيا الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق ست نقاط عن التشيك الوصيفة، وسبع نقاط عن جزر فارو، قبل الجولة الأخيرة من منافسات المجموعات.

أما منتخب فرنسا، فرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة بعد فوز ساحق برباعية نظيفة على أوكرانيا في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة)، محافظًا على فارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، إيسلندا وأوكرانيا.

ويبرز الإنجاز العربي غير المسبوق، إذ شهدت التصفيات تأهل سبعة منتخبات عربية للمرة الأولى في التاريخ، وهي: المغرب، تونس، الجزائر، مصر، الأردن، السعودية، وقطر.

وفيما يلي قائمة المنتخبات الـ30 التي ضمنت تأهلها حتى الآن:

المنتخبات المضيفة: الولايات المتحدة – المكسيك – كندا

أوروبا: إنجلترا – فرنسا – كرواتيا

آسيا: الأردن – أستراليا – إيران – اليابان – كوريا الجنوبية – أوزبكستان – السعودية – قطر

أمريكا الجنوبية: البرازيل – الأرجنتين – كولومبيا – الإكوادور – باراغواي – أوروغواي

إفريقيا: مصر – الجزائر – المغرب – تونس – غانا – الرأس الأخضر – جنوب إفريقيا – السنغال – كوت ديفوار

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

وتظل الأنظار متجهة إلى الجولات الأخيرة من التصفيات لمعرفة بقية المنتخبات التي ستكمل قائمة الـ48 فريقًا المشاركة في مونديال 2026.

QUALIFIED! Croatia are heading back to the biggest stage. 🏆 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/c2bGPnU66i — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2025