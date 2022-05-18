العرفي لـ«عين ليبيا»: ماحدث في طرابلس عكس صورة مشينة أمام العالم

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إنّ الأحداث التي شهدتها طرابلس تعكس صورة مشينة أمام العالم عن الفوضى وحالة الانقسام التي تعيشها البلاد.

كما اكد العرفي في تصريح لشبكة «عين ليبيا» أنّ رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا أوفى بالتزاماته وتعهداته بأن يدخل بشكل سلمي ودون حرب، متهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالبحت عن الحرب، وفقا لتعبيره.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب علي أبوزريبة أنّ مغادرة رئيس الحكومة الليبية طرابلس خطوة شجاعة تجاه حقن الدماء ورفض بدء عهد حكومته بالاقتتال والحروب,

وأضاف أبوزريبة، في تصريح صحفي، أنّ الحكومة الليبية نتجت عن شرعية وطنية متمثلة في مجلس النواب وإرادة ليبية على عكس الأجسام الأخرى التي كانت نتاج الاجتماعات الخارجية.

وفي السياق ذاته، اتّهم عضو مجلس النواب ميلود الأسود، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأنّه يسير بالبلاد إلى الهاوية وإلى مصير مجهول مقابل بقائه في السلطة.