العريبي لـ«عين ليبيا»: سوق الدقيق في ليبيا بدأ يتأثر بانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

أفاد رئيس نقابة الخبازين في بنغازي محمود العريبي إنّ أسعار الدقيق وصلت هذا الأسبوع إلى 210 دينار للقنطار الواحد بعد أن كانت الأسبوع الماضي 190 دينار للقنطار.

وذكر العريبي في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ السوق الليبي بدأت تتأثر أسعارها جراء انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، مبديا استغرابه من هذا الارتفاع السريع كون أن البلاد لديها مخزون من السعر القديم.

ودعا العريبي إلى تفعيل ديوان الحبوب، وذلك لضمان وجود مخزون استراتيجي يحافظ على استقرار الأسعار، ويوفر كميات تكفي لأي طارئ يحدث.

وأشار العريبي إلى أزمة نقص المياه في مدينة بنغازي، جراء انفجار خط النهار في أجدابيا والذي أثّر على المنطقة الممتدة إلى بنغازي، مشيرا إلى أنّ سعر خزان المياه سعة 3000 لتر إلى 120 دينارا.