العزابي يقود مصرف الجمهورية في إطار إصلاحات المركزي

أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، قرارًا بإعفاء نوري فليجة من مهامه كمدير عام مكلف لمصرف الجمهورية، وتكليف سليمان عيسى العزابي بتولي مهام المدير العام للمصرف، في خطوة تندرج ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي العام وتعزيز كفاءته التشغيلية والإدارية.

ويُعد مصرف الجمهورية أكبر المصارف التجارية في ليبيا من حيث الانتشار الجغرافي والحصة السوقية، ويؤدي دورًا محوريًا في دعم النظام المالي الوطني وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاعين العام والخاص.

ويمتلك المدير العام الجديد، سليمان العزابي، سجلًا مهنيًا حافلًا يمتد لأكثر من 3 عقود في مجالات الإدارة المصرفية والمالية، حيث شغل مناصب قيادية رفيعة في مؤسسات مصرفية محلية ودولية، من أبرزها المدير العام للمصرف التجاري الوطني والرئيس التنفيذي لمصرف الوحدة، إلى جانب عضويته في مجالس إدارة عدد من المصارف والشركات المالية داخل ليبيا وخارجها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة مصرف ليبيا المركزي لتجديد الدماء داخل المؤسسات المالية، وتمكين الكفاءات ذات الخبرة والتأهيل العالي من قيادة المصارف نحو مزيد من التطوير، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتحديث البنية التشغيلية، بما يواكب التحديات الاقتصادية ويعزز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.