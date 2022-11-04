«العسومي» يُؤكد لـ «باتيلي» ثوابت البرلمان العربي إزاء ليبيا ووحدة أراضيها

بحث رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الوضع في ليبيا وثوابت موقف البرلمان العربي بشأن دعم كل ما يحافظ على سيادة البلاد والحفاظ على وحدتها.

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة الليبية، معبراً في الوقت ذاته عن الأمل في قدرة المبعوث الأممي لدى ليبيا على تحقيق تقدم إيجابي في هذا المسار.

وشدّد العسومي على أهمية التوافق على إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن ووقف جميع أشكال التدخلات الأجنبية في عموم البلاد، بالإضافة إلى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

من جانبه قال باتيلي إنّه يعول كثيراً على دور البرلمان العربي في دعم مهمته في ليبيا، مضيفاً أّن البرلمانيين دائماً ما يكون لهم دور داعم لحل تلك الأزمات.

وذكر باتيلي أنّه يتابع الجهود والزخم الذي يقوم به البرلمان العربي خاصة في الفترة الأخيرة، وأنّه يخطط لعقد لقاءات مستقبلية عديدة مع البرلمان العربي بهدف تسهيل انخراط الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود حل الأزمة الليبية.