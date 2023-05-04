«العشي» يلتقي ممثل إيطاليا لدى حلف شمال الأطلسي

التقى سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العشي، مع ممثل إيطاليا لدى حلف شمال الأطلسي “الناتو” ماركو بنرونيك.

وأفاد العشي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأنه جرى خلال اللقاء مناقشة مثمرة وبناءة حول القضايا المشتركة والمصالح المشتركة.

بدوره أكد الممثل الإيطالي لدى “الناتو” بأن العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا ستظل قوية.

وأبدى بنرونيك استعداد بلاده بصفتها عضواً في حلف “الناتو” لتعزيز التعاون مع جيرانها الجنوبيين.

وفي 27 يناير الماضي، قدم العشي أوراق اعتماده لرئيس المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد تكليفه من المجلس الرئاسي سفيرا لليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

وبعد استلام مهامه، أجرى سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العشي، سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأوروبيين تركزت على دعم العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات المرتقبة، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.