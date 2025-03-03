«العطش أثناء الصيام».. أسبابه ونصائح للتخفيف منه!

يعاني بعض الصائمين خلال شهر رمضان من الشعور الشديد بالعطش نتيجة الصيام لعدد ساعات طويلة، فما أسباب ذلك وكيف نتجنبه؟

أسباب العطش خلال الصيام

فقدان السوائل خلال الصيام، يفقد الجسم الماء دون أن يتم تعويضها بشكل دوري.

قلة شرب الماء: عدم شرب كمية كافية من الماء قبل الفجر و بعد الإفطار يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالعطش الشديد.

تناول بعض الأطعمة المالحة أو الغنية بالتوابل تزيد من الشعور بالعطش.

النشاط البدني: بذل مجهود جسدي كبير خلال النهار يمكن أن يؤدي إلى فقدان المزيد من السوائل والشعور بالعطش.

بعض الحالات الطبية مثل مرض السكري أو أمراض الكلى يمكن أن تزيد من الشعور بالعطش خلال الصوم.

نصائح للتخفيف من الشعور بالعطش خلال صيام رمضان

تناول وجبة سحور غنية بالسوائل: تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والطماطم.

شرب الماء بكميات كافية: شرب ما لا يقل عن 2-3 لتر من الماء بين الإفطار والسحور.

تجنب المشروبات التي تزيد من العطش: مثل المشروبات الغازية والقهوة والشاي.

تجنب الأطعمة المالحة أو الغنية بالتوابل: هذه الأطعمة تزيد من الشعور بالعطش.

ممارسة الرياضة في الأوقات الباردة: مثل الصباح الباكر أو المساء.

كما ينصح خبراء الصحة، “بالابتعاد عن شرب الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، فالكافيين يعمل على طرح السوائل بسرعة من الجسم ويسبب جفاف الجسم والشعور بالعطش، وينصحون بالتقليل من شرب الكاكاو الساخن ومشروبات الطاقة والعصائر الغنية بالسكريات أثناء فترة السحور، واستبدالها بالشاي الأخضر والعصائر الطبيعية، مثل عصير التوت البري، والتي تمنح الجسم الفيتامينات اللازمة وتقلل الشعور بالعطش.

كما يوصى خبراء الصحة “بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالسوائل أثناء السحور، مثل البرتقال والبطيخ والخيار والخس والطماطم، فهذه الخضار والفواكه تمد جسمنا بالسوائل الضرورية أثناء فترة الصيام، ومن الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء السحور كي لا نشعر بالعطش خلال النهار، الأطعمة المالحة والأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من التوابل، وكذلك ينصح بتجنب الأطعمة الجاهزة والمعلبة واللحوم المصنعة على السحور، كونها تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم الذي يتسبب بخلل في سوائل الجسم ويزيد من العطش”.

وينصح الأطباء أيضا “بشرب كميات كافية من المياه ما بين الإفطار والسحور، وعدم المبالغة بشرب الماء حتى لا تسبب مشكلات في الهضم والكلى”.