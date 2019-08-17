«العفو الدولية»: اختطاف سرقيوة جاء عقابًا على انتقادها لهجوم حفتر على طرابلس

قالت منظمة العفو الدولية، إن المخاوف بدأت تتصاعد بشأن سلامة عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، بعد مُضي قرابة شهر على اختطافها من منزلها في بنغازي.

وأوضحت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “ماجدالينا مغربي” في بيان رسمي الجمعة، أن عملية الاختطاف الذي وصفتها بـ”المروع” لسرقيوة، توضح المخاطر الشديدة التي تواجه الناشطات اللاتي يقمن بنشاطهن علنًا في ليبيا.

وأشارت إلى أن اختطاف النائبة جاء عقابًا على تعبيرها السلمي عن آرائها وانتقادها لهجوم حفتر على طرابلس، بحسب البيان.

وأضافت أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارات تابعة للشرطة العسكرية ببنغازي، أطفأوا إنارة الشوارع القريبة من بيتها قبل وصولهم بوقت قصير.