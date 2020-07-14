«العفو الدولية» ترصد انتهاكات نظام السيسي بحق الأطباء وبايدن «يرد»

قالت منظمة العفو الدولية أمس الإثنين، في تقرير لها، “أن الأوضاع السيئة التي يعيشها العاملون في القطاع الصحي بسبب انتشار فيروس «كورونا»، خاصة في دولة مصر وثقت حالات لعاملين في قطاع الصحة أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامتهم فتعرضوا لشتى الأفعال الانتقامية، من الاعتقال والحبس إلى التهديد والفصل.

ووثقت المنظمة 9 حالات من العاملين في قطاع الرعاية الصحية اعتقلتهم السلطات بصورة تعسفية خلال الفترة بين مارس ويونيو، بتهم مبهمة أو فضفاضة من قبيل «نشر أخبار كاذبة» و«الإرهاب».

ووفقا لتقرير المنظمة، كان جميع هؤلاء المعتقلين قد أعربوا عن بواعث قلقهم بشأن سلامتهم، أو انتقدوا أسلوب الحكومة في التصدي للجائحة.

وفي سياق ذي صلة، إنتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.إتجاه العاملين بالقطاع الصحي .

كتب بايدن في تغريدة عبر «تويتر» على إفراج السلطات المصرية عن طالب الطب الحامل للجنسية الأمريكية محمد عماشة، بعد اعتقال دام لفترة.

وقال فيها: «أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجون المصرية».

وأضاف أن «اعتقال وتعذيب ونفي النشطاء مثل سارة حجازي، ومحمد سلطان، أو تهديد أسرهم أمر غير مقبول».

وتابع: «لن تكون هناك شيكات من دون رصيد للديكتاتور المفضل لدى ترامب».