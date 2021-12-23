العفو الدولية: على السلطات استبعاد المجرمين من الانتخابات

قالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي إنه يجب على السلطات المحلية الاستفادة من تأجيل الانتخابات باعتبارها فرصة لوقف الإفلات من العقاب، والحرص على استبعاد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي.

وأوضحت الطحاوي، أنّ قرار التأجيل سيتيح الفرصة أمام السلطات المحلية لاستبعاد المجرمين من الترشح للانتخابات الرئاسية، ومنعهم من مناصب قد تتيح لهم ارتكاب المزيد من الانتهاكات، أو التدخل في التحقيقات، أو قد تمنحهم الحصانة.

وأضافت الطحاوي أنه يجب على الحكومة إصدار تعليمات فورية لجميع الجماعات المسلحة لوضع حد لمضايقاتها وترهيبها لموظفي الانتخابات، وذلك لضمان إجراء انتخابات لا يشوبها الإكراه.

وأشارت الطحاوي إلى أنه من المستحيل تأمين جو انتخابي خال من العنف؛ وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة ودمجها في المؤسسات الأمنية للدولة، من دون التحقق منها، واستبعاد المسؤولة منها عن جرائم بموجب القانون الدولي.