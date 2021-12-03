العفو الدولية: على المفوضية والقضاء إقصاء المشتبه بهم من الانتخابات

دعت منظمة العفو الدولية المفوضية الوطنية للانتخابات والقضاء لإقصاء الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم طبقا للقانون الدولي حتى انتهاء التحقيقات ضدهم

وقالت العفو الدولية أنّ تمكين المشتبه بهم من المناصب قد يمكنهم من ارتكاب انتهاكات أخرى أو التستر على جرائم أو التدخل في تحقيقات أو تعطيهم حصانة من الملاحقة القضائية.

وكانت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، قالت إنّه من الواجب على المرشح المستبعد من سباق الانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي أن يكون مستعدًا لمواجهة التهم الموجّهة إليه من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن بريطانيا تدعم بقوة المحكمة في مسألة محاكمة سيف.