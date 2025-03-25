العفو عن 1795 محكوماً من نزلاء مؤسسات «الإصلاح والتأهيل»

أعلنت النيابة العامة انها “تُجري مقتضى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة”.

وأوضحت أنيابة العامة “أن أعضاء النيابة تمموا في نُطق محاكم الاستئناف، تعيين نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة، وأضافت “فتوافر ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون محكوماً على شروط العفو وضوابطه”.

وحتمت بالتنويه أن”النيابة العامة وجهت مأموري الضبط القضائي إلى إجراء الإفراج عنهم، اليوم الثلاثاء، الخامس والعشرين من رمضان 1446 هـ الموافق 25 / 3 / 2025″.

سلطة التحقيق تأمر بحبس أربعة متهمين منتمين إلى شبكة تمتهن تهريب مهاجرين والاتجار بالبشر في زلة

أمرت سلطة التحقيق “بحبس أربعة متهمين منتمين إلى شبكة تمتهن تهريب مهاجرين؛ والاتجار بالبشرفي مدينة زلة”.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان،”أن منسوبي الشرطة العسكرية في مدينة زلة، أجروا استيقافاً نتج عنه فهم واقعة فرار المستوقفين من محل تعرّضوا فيه للتعذيب والمعاملة القاسية؛ لغرض حمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثِّق مشاهد تعذيب الضحايا”.

وتابع البيان “فتولّى منسوبو مركز شرطة زلة، بمساندة أفراد الشرطة العسكرية، إجراء انتقال إلى مكان الاحتجاز؛ فأدّى الإجراء إلى تخليص الضحايا؛ ومناظرة آثار الجرم وتسجيلها؛وباتصال وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بالواقعة، أسفر تحقيقه لها عن إثبات تسبّب أفراد التشكيل العصابي في وفاة عشرة مهاجرين نتيجة التعذيب الذي مارسه الخاطفون على مئة وأربعة وستين مهاجراً ينتمون بجنسيتهم إلى جمهوريتيْ السودان والصومال؛ ودولة إرتيريا؛ وكذلك إثبات إرغام واحد وسبعين مهاجراً على أن يدفع كل واحد منهم عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراحه؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ ومضى في ملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي”.