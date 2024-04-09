العفو يشمل  1345 محكوما من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل

أعلن مكتب النائب العام، أن قرار العفو الذي صدر قبل أيام، شمل 1345 محكوما من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، الذين انطبقت عليهم شروط وضوابط العفو، وبدأت إجراءات الإفراج عنهم.

وذكر بيان مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (56) لسنة 2024 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة، فقد تولى أعضاء النيابة مهمة دراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأضاف البيان أن الشروط التي تنطبق وفقا للضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة؛ توافرت في ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون محكوماً.

وقررت النيابة العامة الاثنين الماضي تنفيذ إجراءات تنفيذ قرار العفو الخاص على أولئك المحكومين، ووجَّهت الضابطة القضائية بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عنهم.