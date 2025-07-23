العقوبات الأوروبية تصل الصين.. وبكين ترد: تمس مصالحنا المشروعة

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها قدمت احتجاجات رسمية إلى الاتحاد الأوروبي، بعد إدراج مصرفين صينيين ضمن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، في إطار ردّ التكتل على استمرار الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن وزير التجارة وانغ وينتاو أعرب عن احتجاج بلاده خلال محادثات أجراها الثلاثاء مع المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، دون أن تسمي المصرفين المعنيين.

وشدد البيان على أن بكين ترفض بشدة استهداف مؤسساتها المالية في سياق العقوبات الغربية على موسكو، مؤكدة أن إدراج المصرفين الصينيين “يمس المصالح الاقتصادية المشروعة للصين ويقوّض الثقة المتبادلة مع بروكسل”.

وتُعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على تصاعد التوتر التجاري بين بكين وبروكسل، في وقت تتزايد فيه الخلافات بشأن العلاقة الصينية الروسية، والدعم الصناعي الصيني، والممارسات التجارية التي تصفها أوروبا بأنها “غير عادلة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شركات ومؤسسات تتهمها بدعم موسكو في الالتفاف على القيود الغربية، لتشمل كيانات من دول ثالثة، من بينها الصين، وهو ما تنظر إليه بكين كتصعيد غير مبرر يهدد المصالح المتبادلة.

ومن المتوقع أن تتسع دائرة الخلاف بين الطرفين، خاصة في ظل الضغط الأمريكي على الحلفاء الأوروبيين لمراقبة العلاقة الاقتصادية بين بكين وموسكو، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى التزام الصين بالحياد في الأزمة الأوكرانية.