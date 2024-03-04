العقوبات ضد روسيا تشعل المنافسة بين أوروبا وأمريكا على ألمنيوم الشرق الأوسط

يتنافس المشترون الأوروبيون والأمريكيون بقوة على الألومنيوم في الشرق الأوسط، حيث حظر الاتحاد الأوروبي المعدن الروسي في الأشهر المقبلة، مما أثار ارتفاعات في الأسعار مشابهة لما جرى 2018 عندما فُرضت عقوبات على شركة روسال.

وقالت رويترز إن السباق على الألمنيوم من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، من شأنه أن يغذي التضخم بالنسبة للشركات الغربية في قطاعات النقل والتعبئة والبناء، التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المواد الخام والرواتب.

ويعد الألومنيوم العنصر الرئيسي للسيارات الكهربائية. وهو أخف وزنًا بكثير من الفولاذ، وهو الآن المعدن المفضل في مجموعة واسعة من أجزاء السيارات الكهربائية.

وناقش الاتحاد الأوروبي منذ أشهر فرض عقوبات من شأنها حظر الألمنيوم الروسي.

وقالت مصادر إن الاتحاد الأوروبي لم يصدر أي عقوبات جديدة على الألومنيوم في أحدث حزمة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، لكن من المتوقع أن يقترح الاتحاد قريبا حزمة أخرى تتضمن حظرا جديدا على الواردات.

وكان منتجو الشرق الأوسط مسؤولين عن 6.2 مليون طن متري أو ما يقرب من 9٪ من الإمدادات العالمية العام الماضي، وفقًا للمعهد الدولي للألمنيوم. تم شحن ما يقرب من مليوني منها إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ومن شأن خسارة المعدن الروسي أن تترك أوروبا تعاني من عجز يبلغ نحو 500 ألف طن، ويمكن تعويض بعض منه من خلال إعادة تشغيل الطاقة المعطلة في المنطقة. لكن ليس كل.

وقال ديمتري سيريس من شركة بيرينيال لتجارة الألمنيوم ومقرها الولايات المتحدة “لن يتمكن الموردون في الشرق الأوسط من تعويض النقص في أوروبا بالكامل بسرعة”.

وقال سيريس “يجب أن ترتفع علاوات التأمين الأوروبية لجذب المعادن بعيدا عن مناطق أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة. ويجب أن ترتفع علاوات التأمين في الولايات المتحدة أيضا للحفاظ على وصول المعدن.”

وأثارت العقوبات الأمريكية على شركة روسال الروسية في أبريل 2018 أزمة أدت إلى قفز الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 35% في غضون أيام قليلة إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات.

وأظهرت أرقام من مراقبة بيانات التجارة (TDM) أن واردات الولايات المتحدة من الألومنيوم الروسي انخفضت إلى 16902 طنًا العام الماضي أو 0.4% من الإجمالي، من 4% في 2022 ونحو 9% في 2018.

وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الألمنيوم من الشرق الأوسط ما يقرب من 1.2 مليون طن أو 18.8% من إجمالي العام الماضي، في حين استوردت الولايات المتحدة أكثر من 800 ألف طن أو 19.3