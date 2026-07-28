العقوري: الإصلاح القضائي ركيزة للاستقرار والتنمية المستدامة

افتُتحت، اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح، بمشاركة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري، ورئيس لجنة شؤون المرأة انتصار شنيب، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني جلال الشويهدي، وعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، إلى جانب حضور واسع لصناع القرار والقضاة والقانونيين والخبراء والباحثين من داخل ليبيا وخارجها، وذلك برعاية نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أن ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على أن تطوير منظومة العدالة والإصلاح مسؤولية وطنية تستوجب تكاتف المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأوضح العقوري أن المفهوم الحديث لمؤسسات الإصلاح والتأهيل تجاوز تنفيذ العقوبات فقط، ليعتمد على إعادة تأهيل النزلاء، وصون كرامتهم، وإعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يسهم في الحد من العودة إلى الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي.

وأشار إلى أن الأمن والاستقرار يشكلان البيئة الأساسية لتمكين مؤسسات الدولة من أداء اختصاصاتها، مثمناً جهود القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات الوطنية في ترسيخ الأمن ودعم مؤسسات الدولة، بما أتاح للجهات القضائية والعدلية أداء مهامها في إطار سيادة القانون.

كما أشاد بالاهتمام المتزايد بملف السجون والإصلاح والتأهيل، من خلال دعم أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، ومتابعة أوضاع النزلاء، وتنفيذ أوامر الإفراج والأحكام القضائية، وتحسين ظروف الاحتجاز بما يتوافق مع أحكام القانون، ويعزز مبادئ العدالة ويحفظ حقوق الإنسان.

وأكد العقوري أهمية مواصلة تطوير التشريعات، وتأهيل الكوادر، وتعزيز الرقابة القضائية، وتوسيع برامج إعادة الإدماج، والاستفادة من أفضل التجارب والخبرات الدولية في مجال العدالة والإصلاح.

وجدد التزام لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بدعم وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتطوير السياسات الوطنية، وتعزيز الشراكات الداعمة للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، أعرب العقوري عن شكره لنائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر على رعايته للمؤتمر ودعمه للمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون، كما أشاد بجهود رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء المستشار إبراهيم بوشناف، وجميع الجهات الوطنية والدولية التي أسهمت في تنظيم المؤتمر، معرباً عن ثقته في أن تخرج أعمال المؤتمر بتوصيات تسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وشركائها الدوليين.

هذا ويهدف المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح إلى مناقشة سبل تطوير منظومة العدالة والإصلاح في ليبيا، من خلال تبادل الخبرات بين المختصين المحليين والدوليين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم سيادة القانون ويحسن أداء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.