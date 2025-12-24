مجلس النواب: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية واضحة وجهود متكاملة

افتتح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف إبراهيم العقوري، الثلاثاء، الاجتماع السنوي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، المخصص لاستعراض حصيلة أعمال الوزارة خلال عام 2025، ومناقشة خطة العمل المقترحة لعام 2026، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج، وعدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم عبد الهادي الصغير وعائشة الطبلقي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الرقابية والتنفيذية ذات العلاقة.

وخلال كلمته الافتتاحية، شدد العقوري على أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة الليبية تتطلب وضوحاً في الرؤية وتكاملاً في الجهود، مع تعزيز العمل المؤسسي، موضحاً أن الدبلوماسية الليبية تواجه تحديات حقيقية نتيجة تعقيدات المشهد السياسي وتعدد المسارات، ما يستدعي اعتماد مقاربة واقعية تقوم على توحيد الخطاب الرسمي، والحفاظ على قنوات التواصل، والدفاع عن المصالح العليا للدولة الليبية.

وأكد رئيس اللجنة أن خطة العمل لعام 2026 يجب أن ترتكز على أولويات وطنية واضحة، تهدف إلى تعزيز حضور الدولة الليبية على الساحة الدولية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية، إلى جانب حماية مصالح الدولة والمواطنين الليبيين في الخارج.

كما ناقش الاجتماع أهمية تفعيل مكاتب التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وفي مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن توحيد الجهود، ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من برامج التعاون الفني وبناء القدرات، بما يسهم في دعم الأداء المؤسسي وتعزيز التنسيق الداخلي في إدارة العلاقات الخارجية.

واختتم الاجتماع بتأكيد لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة تعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، والالتزام بالقوانين والاختصاصات، وحماية المال العام، بما يعكس صورة إيجابية للدولة الليبية على المستويين الإقليمي والدولي.