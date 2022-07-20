العقوري: المصالحة الوطنية أساس الخروج من الأزمة في البلاد

أكد عضو مجلس النواب النائب الثاني للجنة التنسيق والمتابعة لمشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية يوسف العقوري، على إعطاء ملف المصالحة الأهمية القصوى من أجل لم شمل الليبيين بعد سنوات من الاقتتال والعنف والانقسام.

كما أكد العقوري في تصريح له، على أهمية استكمال عملية المصالحة وأثر ذلك على العملية السياسية وعلى استقرار البلاد بشكل عام وهي الأساس للخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف العقوري بأن ليبيا تتسع للجميع ولا مجال لإقصاء أي طرف وأن المصالحة ستراعي مبدأ العدل و جبر الضرر والاعتراف بحقوق الضحايا وإطلاق سجناء الرأي، مشدداً على أن دعم المصالحة هي مسؤولية جميع الليبيين من أجل طي صفحة الماضي لبناء دولة ليبيا التي ينعم الجميع بخيراتها تحت راية العدالة المساواة، وقطع الطريق على التدخلات الأجنبية، مشيراً إلى أن المصالحة يجب أن تكون مسؤولية الليبيين وحدهم دون تدخل من أحد.

ودعا النائب الثاني للجنة التنسيق والمتابعة لمشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية جميع الأطراف لتغليب الصالح العام وتناسي خلافات الماضي وتوحيد الجهود لإنهاء الانقسام ولإخراج البلاد من أزماتها.