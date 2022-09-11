العقوري: زيارة عقيلة صالح لقطر تهدف لضمان دعم المجتمع الدولي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أن زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح الحالية إلى الدوحة تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي للبرلمان لضمان مواقف متوازنة من الجميع، وتأمين دعم المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا.

وقال العقوري في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “زيارة السيد رئيس مجلس النواب تأتي في إطار الدبلوماسية النشيطة لمجلس النواب مع الشركاء الدوليين والدول التي لها علاقة بالملف الليبي ومنها دولة قطر”.

وأضاف العقوري أن زيارة رئيس البرلمان “تأتي حرصا على بناء مواقف متوازنة مع الجميع من أجل ضمان دعم المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا ولتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب فرصة، وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الزيارة تُمهد “لتناول القضايا المشتركة مع دولة قطر في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي وغيره”.