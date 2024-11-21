«العقوري» يبحث تعزيز التعاون مع لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة

عقد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي المباشر مع رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بالمجلس الدكتورة ربيعة أبوراس، حيث تناول الاجتماع تنسيق العمل المشترك فيما يتعلق بملف الهجرة .

وأكد العقوري “على أهمية الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها مجلس النواب وحرص لجنة الخارجية على التعاون مع مرصد الهجرة التابع لمجلس النواب والذي أنشئ لمتابعة ملف الهجرة، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات ليبيا في ملف الهجرة والمشاركة بفعالية مع دول الجوار لإيجاد الأرضية المشتركة للتعامل مع أزمة تدفقات الهجرة غير النظامية”.

بدورها، أكدت الدكتورة ربيعة أبوراس، “على أهمية التعاون المشترك بين اللجان البرلمانية لتناول ملف الهجرة من جميع جوانبه ويشمل ذلك الجانب التنموي والانساني ، مضيفة بأنه من المهم اقتراح البرامج المفيدة التي تعكس وجهة النظر الوطنية على المؤسسات الدولية الشريكة لليبيا في ملف الهجرة”.

وتم الاتفاق “على مواصلة التنسيق والعمل المشترك نظراً لأهمية دور السلطة التشريعية في معالجة ملف الهجرة”.