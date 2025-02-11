«العقوري» يبحث تنظيم «العمل السياسي والقنصلي»

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعاً مع وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية المكلفة عبدالهادي الحويج.

وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، “عدداً من الملفات من ضمنها برامج التعاون الدولي وسبل الاستفادة منها لتعزيز بناء القدرات الوطنية في جميع المجالات”.

واشاد العقوري، “بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية الليبية وتطوير العمل الدبلوماسي ، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب و وزارة الخارجية لما له أثر كبير في تعزيز العلاقات الدولية وتحقيق الأهداف الوطنية”.

بدوره أكد الوزير “على استعداد الوزارة للعمل والتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لضمان التنسيق الفعال في مختلف الملفات ذات العلاقة، بما سوف يسهم في خدمة ومصلحة الشعب الليبي وتعزيز مكانة الدولة الليبية على الساحة الاقليمية والدولية ، مشيراً إلى أهمية تعديل القانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ليتماشى مع التطورات الحالية”.

وفي ختام اللقاء، “تم الاتفاق على مواصلة التنسيق في مختلف الملفات لتعزيز العمل المشترك ، وبما يعود على الشعب الليبي بالاستقرار والازدهار”.