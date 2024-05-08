العقوري يبحث مع القنصل اليوناني آخر التطورات السياسية وبرامج التعاون بين البلدين

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري القنصل اليوناني أغابيوس كالوغنوميس في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب ” عبد الله بلحيق “،اليوم الأربعاء،: إن اللقاء تناول آخر التطورات السياسية في البلاد وبرامج التعاون بين الجانبيْن.

بدوره، أوضح رئيس لجنة الخارجية بالمجلس خلال اللقاء، أن هناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار ليبيا و أوروبا، مشدداً على موقف مجلس النواب بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية كشرط لاستقرار البلاد .

وحول ملف الهجرة، أكد العقوري على ضرورة التنسيق المشترك بين ليبيا وجمهورية اليونان لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة والتي أصبحت تشكل تحدياً كبيراً للجميع ، مقدماً شكره لجمهورية اليونان على الدعم الذي تقدمه إلى ليبيا في مختلف الموضوعات وخاصة بعد إعصار دانيال.

كما أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب على أهمية وجود قنصلية يونانية في مدينة بنغازي، لتسهيل إجراءات السفر للمواطنين من البلديْن ، مشيداً بالمدرسة اليونانية التي أبقت أبوابها دائماً مفتوحة حتى في الأوقات الصعبة التي مرت بها مدينة بنغازي ، وهو ما سينعكس ايجابياً على العلاقات بين البلديْن

ومن جانبه أكد “أغابيوس غنوميس ” حرص اليونان على تعزيز العلاقات في جميع المجالات وأن تكون صديقة لجميع