العقوري يبحث مع «المجلس الوطني للحريات» آليات التعاون وتعزيز حقوق الإنسان

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، نائب رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، نعيمة العريبي، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال دعم حقوق الإنسان، حيث ناقش الجانبان قضية الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا، وأكد العقوري أن لجنة الشؤون الخارجية تتابع الملف باهتمام كبير وتعمل على تنسيق الجهود مع الجهات ذات الصلة.

كما تناول اللقاء آليات التعاون الدولي لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تصميم برامج مشتركة لبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

وأعربت العريبي عن استعداد المجلس الوطني للمساهمة في مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يعزز التزامات الدولة الليبية في هذا الإطار.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على وضع إطار مشترك للتعاون يهدف إلى تفعيل اختصاصات المجلس الوطني في المتابعة والتقييم، وتقديم صورة واضحة عن جهود ليبيا في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.