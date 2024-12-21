«العقوري» يدعو لوقف جميع التدخلات الخارجية في شؤون البلاد

شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، في مؤتمر “التدخلات الخارجية وأثرها على الأزمة الليبية” الذي أقيم في العاصمة طرابلس بدعوة من المركز الليبية للدراسات ورسم السياسات.

شارك في المؤتمر عدد من النخب والمهتمين و الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات الليبية، كما تم تقديم عدداً من الورقات البحثية المختلفة للتدخل الخارجي في ليبيا.

بالإضافة إلى تقييم دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقد ألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كلمة في افتتاح المؤتمر أكد من خلالها على “ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد من خلال العمل على وقف جميع التدخلات في الشؤون الداخلية للبلاد”، موضحا أن “ذلك يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا من خلال العمل على وضع دستور دائم للبلاد ودفع عملية المصالحة وتوحيد السلطة التنفيذية ، والتأكيد على حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.

كما أشار العقوري في كلمته إلى تاريخ الآباء المؤسسين للدولة الليبية الذين حرصوا على استقلال البلاد، وتجنب الوقوع تحت تأثير النفوذ الخارجي .

وجدد العقوري شكره للمشاركين في المؤتمر والجهة المنظمة مؤكدا على ضرورة تكاثف جميع الجهود الوطنية الصادقة لوقف التدخلات الخارجية في ليبيا وتغليب المصالح العليا للبلاد والمطالبة برحيل القوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية.