«العقوري» يدعو من إيطاليا إلى شراكة دولية لتنمية الزراعة

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي، بدأ رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث التقى بعدد من أبرز المؤسسات الزراعية على هامش معرض “Macfrut 2025” المقام في مدينة ريميني.

وخلال مشاركته في فعاليات المعرض، التقى العقوري برينزو بيراجيني، رئيس المعرض ورئيس شركة “تشيزينا فييرا”، الجهة المنظمة للحدث، حيث تم بحث آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا وإيطاليا، لاسيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة. وناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرات الإيطالية المتقدمة في زراعة الخضروات والفواكه وإنتاج البذور.

وأكد العقوري خلال اللقاء على توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا، داعياً الشركات الإيطالية والدولية إلى استكشاف السوق الليبية والاستثمار في القطاع الزراعي.

كما قام رئيس اللجنة بجولة في أروقة المعرض، حيث تعرّف على أحدث الابتكارات والحلول التي تقدمها الشركات الإيطالية والدولية في مجالات الزراعة الذكية، التكنولوجيا الحيوية، سلاسل الإمداد، ومعالجة المحاصيل.

ويُعد معرض Macfrut أحد أبرز المعارض الزراعية المتخصصة في أوروبا، ويمثّل منصة دولية لتبادل الخبرات والتواصل بين العاملين في قطاع الفواكه والخضروات من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه الزيارة في سياق توجه الدولة الليبية نحو تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع الزراعي للحد من الاعتماد على النفط، بما يعزز من فرص تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وفي ختام اللقاء، أعرب العقوري عن تقديره للجهود التي يبذلها مركز البحر المتوسط لأبحاث الزراعة “سيمباري” في دعم وتطوير القطاع الزراعي في ليبيا، مشيداً بدوره في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.