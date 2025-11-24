العقوري يستقبل قنصل اليونان لتعزيز التعاون الثنائي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اليوم بقنصل جمهورية اليونان في بنغازي، بمناسبة استلامه لمهامه الجديدة.

ورحب العقوري بالقنصل، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية بين ليبيا واليونان، وحرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشدّد الجانبان خلال اللقاء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أبرز العقوري أهمية الدور اليوناني في المنطقة ومواصلة الجهود الدبلوماسية لمعالجة الملفات ذات الصلة، بالإضافة إلى دعم السلام والاستقرار في شرق المتوسط والعمل المشترك لمواجهة أزمة تدفقات الهجرة بما يراعي مصالح دول المنطقة ويجنب تحميل أعباء إضافية على دول بعينها.

كما أعرب العقوري عن تقديره للجهود اليونانية في أعقاب إعصار “دانيال”، مؤكدًا اهتمام لجنة الشؤون الخارجية بتعزيز التعاون في المجالات التجارية، ومكافحة حرائق الغابات، نظرًا للخبرات اليونانية في هذا المجال.

وختم اللقاء بتجديد العقوري التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مسيرة الازدهار والاستقرار.