العقوري يستقبل وفداً ألمانياً ويؤكد أهمية إعادة إطلاق عملية برلين

اجتمع يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بالوفد الألماني الذي ضم المبعوث الخاص الألماني السيد كريستيان بوك والسفير رالف طراف، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا.

وفي بداية الاجتماع بمقر مجلس النواب في بنغازي، رحب العقوري بالوفد الزائر وأشاد بجهود ألمانيا في دعم الاستقرار في ليبيا.

وتناول اللقاء آخر المستجدات في البلاد وتحديات إجراء الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إعادة إطلاق عملية برلين لتعزيز جهود السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قام بكافة واجباته في إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقانون الاستفتاء على الدستور.

كما بحث الجانبان سبل التعاون المشترك مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على مواجهة تحديات المنطقة، ومنها أزمة تدفقات الهجرة غير النظامية، وأهمية التعاون الفني للاستفادة من الخبرات الألمانية والأوروبية في مختلف المجالات.

وأشار العقوري إلى جهود القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر في محاربة الإرهاب والتطرف وتأمين التراب الليبي، مؤكداً أن الجيش حمى الأمن القومي الليبي، الذي يشكل جزءًا من الأمن القومي الأوروبي ودول الجوار.

كما تناول الاجتماع المشاريع التنموية والإعمارية في مختلف المناطق تحت إشراف صندوق الإعمار والتنمية، والتي تعد نتيجة لتضحيات كبيرة خلال مراحل مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا ودعم مسار السلام في البلاد.