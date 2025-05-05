«العقوري» يطالب بإصلاح البعثات الدبلوماسية وتقييم كفاءة الموظفين في الخارج

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، على ضرورة إصلاح أوضاع البعثات الدبلوماسية في الخارج من خلال إعادة النظر في عدد البعثات الدبلوماسية وعدد الموظفين العاملين في تلك البعثات، وتقييم كفاءتهم.

وأوضح أن لجنة الشؤون الخارجية سعت في الأعوام الماضية لمعالجة قضية البعثات في الخارج ولكنها اصطدمت بعدم تعاون الجهات التنفيذية بسبب ظروف الانقسام السياسي وعدم اعتداد الحكومات السابقة باختصاصات اللجنة وفقًا للقانون.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن النفقات الهائلة لقطاع الخارجية وآليات الإيفاد للعمل في البعثات الدبلوماسية بالخارج أصبحت بدون ضوابط دبلوماسية.

واشار إلى أن التوسع في إنشاء القنصليات يتم خارج القانون الدبلوماسي الذي ينص على ضرورة التنسيق مع رئاسة مجلس النواب وفقًا للقانون رقم 2 لعام 2001م بشأن العمل الدبلوماسي.

كما أوضح رئيس لجنة الخارجية أنه في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى خفض الإنفاق العام، يجب إعادة النظر في العديد من القنصليات التي تم إنشاؤها في السنوات الماضية وإغلاقها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في كثير من البعثات الدبلوماسية وفقًا لأهمية العلاقات مع الساحات الدولية التي تمثلها.

كما دعا إلى إعادة النظر في المئات من العاملين في تلك البعثات من العناصر الليبية والأجنبية، مؤكدًا على أهمية التعاون وتغليب الصالح العام في هذه الفترة الصعبة من أجل اتخاذ خطوات حقيقية وعاجلة لمعالجة الوضع الذي تدهور نتيجة غياب الرقابة البرلمانية وتجاوز القوانين والأعراف الإدارية المعمول بها.