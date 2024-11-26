«العقوري» يعقد اجتماعاً مع رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعاً مع رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفاني كراكسي.

وناقش الاجتماع “سُبل تعزيز التعاون البرلماني ومتابعة الملفات التي تهم البلدين التي من ضمنها اتفاقية تبادل السجناء التي تم توقيعها مؤخرا مع الجانب الإيطالي، وبرامج التعاون المقدمة من الجانب الإيطالي، يأتي هذا الاجتماع على هامش منتدى البحر المتوسط المنعقد في العاصمة الإيطالية روما”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، “على عمق العلاقات مع ايطاليا والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة ان تشمل برامج التعاون المقدمة من الجانب الإيطالي كافة المناطق في ليبيا، موضحاً بأن مجلس النواب قام بجميع استحقاقاته بإصداره القوانين الإنتخابية وإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “أن ليبيا لا يمكن أن تتحمل معالجة أزمة الهجرة نيابة عن المنطقة وأن ازمة الهجرة تتطلب تحركا دوليا”.

كما أوضح العقورين “فيما يخص اتفاقية تبادل السجناء التي تم توقيعها مؤخرا مع الجانب الإيطالي بأن أحد أهداف الاتفاقية هو استعادة الشباب الليبي المسجونين في ايطاليا لقضاء بقية عقوبتهم في السجون الليبية”.

بدورها، رحبت رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفاني كراكسي، “برئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب مؤكدة حرصها على متابعة آخر المستجدات في ليبيا وخاصة التطورات السياسية وملف الهجرة”.

كما أكدت ستيفاني كراكسي، “فيما يخص اتفاقية تبادل السجناء التي تم توقيعها مؤخرا مع الجانب الإيطالي بأنه سوف يتم ترتيب تواصل مع رئيس لجنة العدل في البرلمان الإيطالي لمناقشته حول هذه الاتفاقية”.