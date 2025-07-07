«العقوري» يلتقي السفير الفرنسي.. التأكيد على أهمية دعم استقرار ليبيا

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، لقاءً مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدى ليبيا.

وتناول اللقاء، الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث عبّر العقوري عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الفرنسي خلال فترة عمله، مشيدًا بالتعاون البناء والدور الإيجابي الذي ساهم في تعزيز التفاهم والتنسيق بين ليبيا وفرنسا على المستويين الثنائي والإقليمي.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من الملفات الراهنة، من بينها مسألة تشكيل حكومة موحدة، أوضاع حقوق الإنسان، الانتخابات البلدية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

وشدد العقوري خلال اللقاء على أهمية استمرار الدعم الفرنسي لاستقرار ليبيا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تنسيق فعّال يخدم مصالح الشعب الليبي.

وناقش اللقاء أيضًا أبرز التحديات التي واجهها السفير خلال فترة عمله، وتقييمه لمستوى التعاون القائم، إضافة إلى مستقبل البرنامج الفني الفرنسي المخصص لديوان مجلس النواب، ودور الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، جدّد العقوري التأكيد على موقف مجلس النواب الرافض لتحويل ليبيا إلى حارس لحدود أوروبا، داعيًا إلى شراكة تحترم السيادة الليبية وتراعي مصالحها الوطنية. كما شدد على دعم ليبيا للأشقاء من السودان، مشيرًا إلى معاملتهم أسوة بالمواطنين الليبيين.

وأضاف أن الانقسام السياسي أثّر سلبًا على واقع حقوق الإنسان، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة هذا الملف الحيوي.

في ختام اللقاء، عبّر السفير الفرنسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها ليبيا بالنسبة لفرنسا، ومتمنيًا الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.

شمبش يلتقي السفير الفرنسي ويبحث معه الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان

التقى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وذلك في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها أوضاع حقوق الإنسان والتطورات السياسية في ليبيا والمنطقة.

كما جاء اللقاء في سياق وداع السفير الفرنسي بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في ليبيا، حيث عبّر شمبش عن تقديره للتعاون الذي طبع العلاقات خلال فترة عمل السفير.