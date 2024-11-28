«العقوري» يلتقي رئيس لجنة العلاقات بمجلس الأمة التركي

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، مع رئيس لجنة العلاقات بمجلس الأمة التركي فوات اكتاي على هامش فعاليات منتدى البحر المتوسط المنعقد في العاصمة الإيطالية روما ، حيث تناول اللقاء الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العقوري على أهمية العلاقات بين البلدين وعلى ضرورة أن تكون تركيا دائما صديقة لكل الليبيين، مضيفاً بأن تركيا دولة مهمة على الساحة الدولية ونتطلع لدعمها لاستقرار ليبيا، موضحاً أن مجلس النواب شكل لجنة للصداقة البرلمانية التركية وينتظر الجانب التركي لتفعيل مجموعة الصداقة في مجلس الأمة التركي الخاصة بليبيا من أجل تعزيز التعاون البرلماني على المستوى السياسي بالإضافة إلى المستوى الفني للاستفادة من الخبرات التركية البرلمانية.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي جدد العقوري دعوته للشركات التركية للعمل في ليبيا واستكمال مشاريعها ، مقدماً شكره للجانب التركي على مساعدته المقدمة اثناء عاصفة دانيال.

ومن جانبه أكد اكتاي على عمق العلاقات الأخوية بين تركيا وليبيا ، مضيفاً أن تركيا تقف دوما مع وحدة واستقرار ليبيا وتريد رؤية ليبيا دولة قوية ومزدهرة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التنسيق ومتابعة الموضوعات المشتركة، كما وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الدعوة لـ”اكتاي” لزيارة ليبيا والاجتماع في مجلس النواب من أجل مزيد من التباحث.