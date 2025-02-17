«العقوري» يلتقي سفير إسبانيا لدى ليبيا.. مناقشة ملف «الهجرة غير الشرعية»

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري”، الاحد، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا ” خافيير سوريا” والوفد المرافق له ، حيث ناقش اللقاء الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي آخر التطورات السياسية و الاقتصادية في البلاد وبرامج التعاون المشترك .

وأكد” العقوري” على العلاقات التاريخية بين البلدين ودور إسبانيا في دعم استقرار ليبيا ، مشيراً إلى أن هناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار ليبيا و إسبانيا من خلال حث الاتحاد الأوروبي على لعب دور أكبر في منع التدخلات الخارجية في بلادنا وتحقيق تطلعات شعبنا للديمقراطية وإختيار من يمثلهم عبر انتخابات حره ونزيهة.

و فيما يخص ملف الهجرة أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب على ضرورة التنسيق المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة التي أصبحت تشكل تحدياً كبيرا للجميع.

و أوضح رئيس لجنة الخارجية خلال اللقاء بأن مجلس النواب قام بمهامه وأصدر قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور مجدداً موقف مجلس النواب القاضي بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية .

وأكد على دعم مجلس النواب لعملية التنمية من خلا ل إنشاء صندوق التنمية وإعمار ليبيا لتولي مهام الإعمار ولتجاوز الانقسام في ليبيا ،وأن قضية التنمية أولوية لمجلس النواب ، مشيراً إلى جهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف من أجل تحقيق الاستقرار وحماية الأراضي الليبية من المهربين والعصابات الإجرامية وتأمين التراب الليبي بقيادة السيد المشير “خليفة بالقاسم حفتر ” القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وكذلك دور القوات المسلحة العربية الليبية التي حاربت الارهاب والجماعات المتطرفة نيابة عن العالم بكل عزة و شرف في السلم و التنمية ، ودورها في الحفاظ على الأمن القومي باعتبار الأمن القومي الليبي هو امتداد للأمن القومي الأوروبي ودول الجوار .

ومن جانبه أكد د ” خافيير سوريا” على أن المملكة الإسبانية ستواصل دعمها لليبيا ، كما أكد حرص المملكة الإسبانية على دعم بعثة الامم المتحدة.

وفي الختام اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق و الحوار في مختلف الموضوعات لتعزيز العمل المشترك بما يعود على الشعب الليبي بالاستقرار والازدهار.