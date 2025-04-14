العلاقات الليبية البنغلاديشية تحتفي بـ«53 عاماً» من التعاون المشترك

شارك وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، علي الناضوري، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال جمهورية بنغلاديش، والذكرى الثالثة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وبنغلاديش، وذلك بفندق المهاري في العاصمة طرابلس.

وشهدت الاحتفالية “حضور عدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، وتخللتها كلمات ترحيبية عبّرت عن متانة العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين”.

وألقى الناضوري كلمة بالمناسبة، “تقدّم فيها بالتهنئة إلى حكومة وشعب بنغلاديش، مشيداً بالعلاقات التي تربط بين البلدين، ومؤكداً على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاجتماعي والإنساني”.

وفي ختام الحفل، “قدّم سفير جمهورية بنغلاديش لدى ليبيا، حسنات علي خان، درعاً تكريمياً للناضوري، فيما بادله الناضوري بتقديم درع تقديري، تأكيداً على حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك”.