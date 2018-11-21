عربي ودولي

العلاقات بين كندا والسعودية تشهد توتراً جديداً بسبب مقتل خاشقجي

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 نوفمبر 2018 - 11:57
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خاشقجي
كندا تُصر على إجراء تحقيق دولي شفاف، وتطالب بمعاقبة جميع المذنبين في هذه الجريمة. [رويترز]
كشفت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أن بلادها تصر على إجراء تحقيق دولي شامل وشفاف، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

حيث قالت رئيسة الدبلوماسية الكندية:

“كندا لا تعتقد بتاتا أن قضية خاشقجي قد أغلقت، من الجلي أنها كانت جريمة قتل عمدية فظيعة، كما أن تلك التفسيرات التي تلقاها العالم من السعودية حتى اليوم، ليست ذات مصداقية وغير متسقة”.

كما شددت فريلاند على أن كندا تُصر على إجراء تحقيق دولي شفاف، وتطالب بمعاقبة جميع المذنبين في هذه الجريمة.

هذا وكان مكتب المدعي العام في السعودية قد أعلن في 15 نوفمبر عن النتائج الأولية لتحقيقاته في قضية مقتل خاشقجي، مشيرا إلى اعتقال 21 شخصا رهن القضية، وتوجيه الاتهام إلى 11 مواطناً سعودياً بالتورط في عملية القتل.

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كدايرين

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