العلاقي: رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُقدم ترشيحية للمجلس الرئاسي دون تقديم استقالته

قال محمد العلاقي المحامي الليبي وزير العدل الأسبق بالمكتب التنفيذي المعروفة بحكومة “محمود جبريل”، إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء قدم ترشيحية للمجلس الرئاسي دون أن يُقدم استقالته من المجلس الذي يرأسه”.
وتحت عنوان “حقاً قد أسقط في يدي!”، كتب العلاقي في منشور على حسابه بفيسبوك: “تطوعنا وانبرينا للدفاع عن المؤسسة القضائية وعن استقلالها ووجوب عدم خضوعها للمحاصصة وذلك لم يكن منة مناّ أبداً بل أنه الحق والصواب الذي نؤمن به اليوم وغداً وسنضل ندافع عنه ماحييّنا”.
وأضاف: “إلا أننا فوجئنا برئيس المجلس الأعلى للقضاء يقدم ترشيحية للمجلس الرئاسي دون أن يقدم استقالته من المجلس الذي يرأسه.. وعزائنا الوحيد أننا كنا ندافع عن المؤسسة القضائية كسلطة من بين السلطات وليس على رئيسها”.
واستطرد قائلاً: “ولم نتصور أن السيد الرئيس سيخذلنا ولو أننا لا ننازع في حقه الدستوري في التقدم لأية وظيفة يراها مناسبه بشرط تقديم استقالته من مجلس القضاء وسنستمر في الدفاع عن المؤسسة وعن استقلالها التام وعدم خضوعها للمحاصصة المقيتة”.
واختتم بالقول: “حقاً قد خُدِعنا وما أمر أن يخدع الإنسان وأسقط في أيدينا فعلاً”.
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