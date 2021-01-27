العلاقي: رئيس المجلس الأعلى للقضاء يُقدم ترشيحية للمجلس الرئاسي دون تقديم استقالته

قال محمد العلاقي المحامي الليبي وزير العدل الأسبق بالمكتب التنفيذي المعروفة بحكومة “محمود جبريل”، إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء قدم ترشيحية للمجلس الرئاسي دون أن يُقدم استقالته من المجلس الذي يرأسه”.

وتحت عنوان “حقاً قد أسقط في يدي!”، كتب العلاقي في منشور على حسابه بفيسبوك: “تطوعنا وانبرينا للدفاع عن المؤسسة القضائية وعن استقلالها ووجوب عدم خضوعها للمحاصصة وذلك لم يكن منة مناّ أبداً بل أنه الحق والصواب الذي نؤمن به اليوم وغداً وسنضل ندافع عنه ماحييّنا”.

وأضاف: “إلا أننا فوجئنا برئيس المجلس الأعلى للقضاء يقدم ترشيحية للمجلس الرئاسي دون أن يقدم استقالته من المجلس الذي يرأسه.. وعزائنا الوحيد أننا كنا ندافع عن المؤسسة القضائية كسلطة من بين السلطات وليس على رئيسها”.

واستطرد قائلاً: “ولم نتصور أن السيد الرئيس سيخذلنا ولو أننا لا ننازع في حقه الدستوري في التقدم لأية وظيفة يراها مناسبه بشرط تقديم استقالته من مجلس القضاء وسنستمر في الدفاع عن المؤسسة وعن استقلالها التام وعدم خضوعها للمحاصصة المقيتة”.

واختتم بالقول: “حقاً قد خُدِعنا وما أمر أن يخدع الإنسان وأسقط في أيدينا فعلاً”.