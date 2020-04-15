العلاقي: نأمل أن يبتعد مجلس القضاء عن التدخل في شأن السلطات الأخرى

كان على رئيس مجلس القضاء أن يعيد الحياة للدائرة الدستورية للمحكمة العليا. [أرشيفية/إنترنت]

علق المحامي الليبي وزير العدل الأسبق محمد العلاقي، على الخطاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير.

وقال العلاقي في منشور عبر صفحته على فيسبوك: ” السيد رئيس مجلس القضاء.. بعد التحية.. اطلعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخطاب الموجه لرئيس المجلس الرئاسي والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، وكم كان بودي أن يبتعد مجلس القضاء عن الصراع الدائر بين الطرفين حفاظا على حياديته واستقلاله، ونحن كما كنا حريصين على عدم التدخل في شؤون الهيئات القضائية، نحرص أيضا على أن لا يتدخل مجلس القضاء في شأن السلطات الأخرى.

وأضاف: “ما كان على مجلس القضاء أن يقدم نصحية مجانية بالإيحاء إلى المجلس الرئاسي باستعمال المشروعية الاستثنائية التي فرضتها ظروف الواقع، ومقتضيات حالة الضرورة، والوضع الذي نجم عن حالة الطوارئ”.

وأردف وزير العدل الأسبق يقول: “كان على رئيس مجلس القضاء حيث أنه رئيس للمحكمة العليا أن يعيد الحياة للدائرة الدستورية للمحكمة العليا بدعوة الجمعية العمومية للنظر في مسألة عدم التصدي للمسائل الدستورية والتي كان قرار عدم نظرها يعد بمثابة إنكار للعدالة”.

وتابع: “كان حريا بالمحكمة العليا أن تُحدد جلسات للطعون الدستورية التي تم تأجيلها إدارياً إلى أجل غير مسمى”.

واختتم حديثه الموجه إلى المجلس الأعلى للقضاء بالقول: “نأمل أن يبتعد المجلس عن التدخل في شان السلطات الأخرى لأجل إلا يوصف بعدم الحيدة.. تقبلوا مني فائق الشكر والتقدير”.

هذا وطالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، في خطابه الموجه إلى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، كافة الأطراف بوقف التصعيد وتبادل التهم، والارتقاء إلى مستوى الحدث والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج من الأزمة بما يحفظ الدولة وكيانها، ويُؤمن معيشة مواطنيها، فلا شيء يعلو فوق ليبيا شعباً وكياناً، وفقاً لنص الخطاب.

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