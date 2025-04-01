العلم السوري يقتحم «المنصات الرقمية العالمية»

في إطار تعزيز تمثيل “الرموز الوطنية” في “المنصات الرقمية العالمية”، وفي خطوة لافتة، وبعد شركة “آبل”، “أصبح علم سوريا الجديد متاحا لملايين المستخدمين حول العالم، “كرمز إيموجي” في نظامي iOS وAndroid اللذين يديران الهاتف الذكي”.

ووفق المعلومات، “لا يتطلب عرض الرمز الجديد سوى تحديث نظام التشغيل في الأجهزة التي تعمل بنظام “iOS” أو تحديث التطبيقات في الأجهزة التي تعمل بنظام “Android” دون الحاجة إلى أي تطبيقات إضافية خصوصا تلك المتداولة من مصادر غير موثوقة”.

هذا “ويتكون العلم الحالي من 3 ألوان، وهي الأخضر الذي يمثل الخلافة الراشدة، والأبيض الذي يمثل الدولة الأموية، والأسود الذي يرمز للدولة العباسية، أما النجوم الحمراء الثلاث فكانت في أصلها تمثل 3 مناطق في سوريا وهي حلب ودمشق ودير الزور، وكان يتكون العلم السوري السابق من 3 مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأحمر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض نجمتان باللون الأخضر”.

وكانت شركة “آبل” قامت في أبريل الفائت، بتحديث تصميم “إيموجي” العلم السوري ليعكس العلم الجديد الفعلي المستخدم حاليًا في البلاد، وجاء التعديل ضمن الإصدار التجريبي الثاني من iOS 18.4، مما يجعله واحدًا من أبرز التحديثات في هذه النسخة، بعد سقوط النظام السوري واستبدال العلم القديم بعلم الثورة السورية”، كما “استبدلت موسوعة “ويكيبيديا” العلم والشعار السوري السابقين بـ”علم وشعار الثورة السورية”.