العليا للانتخابات تفتتح مركز الاتصالات والمساعدة

افتتحت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، مركز الاتصالات والمساعدة، بالتزامن مع فتح منظومة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) من البلديات المستهدفة، وباشر المركز استقبال اتصالات المواطنين على الرقم المجاني (1441).

وذكرت المفوضية، أن فريقا من الموظفين المدرّبين يتولى الردّ على أسئلة المواطنين واستفساراتهم، حول طريقة التسجيل والتعرّف على البلديات المستهدفة بالانتخاب، وغيرها من المعلومات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

واشارت المفوضية، إلى أن مركز الاتصالات والمساعدة يستقبل اتصالات المواطنين من الساعة 10:00 صباحا إلى غاية 8:00 مساء.