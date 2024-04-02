العليا للانتخابات تقرر ضم المجالس البلدية منتهية الولاية إلى العملية الانتخابية

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قرارا بضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024.

وأشارت المفوضية الوطنية العليا، إلى أن البلديات المستهدفة هي ككلة، مصراتة، جالو، الحرابة، كاباو، الزاوية الجنوب، الزاوية الغرب، الرجبان.

وجاء قرار المفوضية تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن نقل صلاحيات انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية بدلا من السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ووزارة الحكم المحلي، وأحالت المادة (2) صياغة وإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات إلى المفوضية وفقا للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.