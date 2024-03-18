العليا للانتخابات توضح حقيقة المقطع الذي يظهر صناديق اقتراع معروضة للبيع

بعد نشر مقطع فيديو من قبل أحد المواطنين، يظهر صناديق اقتراع عليها شعار اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية، معروضة للبيع في احد الأسواق، خرجت المفوضية العليا للانتخابات ببيان توضح فيه ملابسات الموضوع.

وقالت المفوضية في منشور على صفحتها في فيس بوك، أنها تابعت مقطعاً متداولاً في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي يظهر فيه العبث بكميات من صناديق الاقتراع المهملة الفارغة، معلنة أن هذه الصناديق ليست من ممتلكاتها، وكما هو موضح بالشعار الملصق على الصناديق فهي من ممتلكات اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية، التي كانت مسؤولة سابقا عن إجراء انتخابات المجالس البلدية، قبل أن يتم حلها بصدور القانون رقم (20) لسنة 2023 والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية.

وأكدت المفوضية أن جميع مواد الاقتراع الخاصة بها من صناديق اقتراع ولوازم اقتراع ومواد لوجستية متنوعة، موجودة في مخازن آمنة وتحت حراسة مشددة، ولا يمكن لأي يد عابثة أن تصل إليها، وستكون في متناول الناخبين فقط في يوم الاقتراع المحدد.

وأعربت المفوضية عن استيائها للمشهد الذي بدت عليه الصناديق، في وقت يفترض أنها تحمل رمزية وطنية تعبر عن حق الممارسة السياسية، وهي بلا شك أفعال فردية لا تعبر عن ثقافة المواطن الليبي الواعي الحريص على قيم ومكتسبات الحرية والديمقراطية.