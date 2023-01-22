«العمامرة» يؤكد لـ «المنفي» دعم الجزائر لتعزيز الاستقرار في ليبيا

أكّد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة حرص بلاده على تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها لدورها الطبيعي.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، ومساعي الجزائر الحثيثة لتعزيز الاستقرار والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وأبدى العمارة تضامن تضامن بلاده ووقوفها الدائم إلى جانب المجلس الرئاسي والشعب الليبي، لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة، مشيداً بدور المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجهوده في التواصل مع كافة الأطراف الليبية.