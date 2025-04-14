العملاق الآسيوي يحاول الظهور كشريك موثوق.. هل سيكسر شوكة أمريكا؟

بالتزامن مع استمرار الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي وقت يحاول فيه العملاق الآسيوي الظهور كشريك موثوق خلافًا لواشنطن، بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، جولة في جنوب شرق آسيا “لتعزيز العلاقات التجارية لبلاده وإظهارها على أنها شريك موثوق به”.

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، “من المقرر أن يزور “شي” كلا من فيتنام وماليزيا وكمبوديا، حيث سيلتقي نظراءه”.

ووفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية، كتب “شي” في صحيفة “نان دان” الفيتنامية: “يجب على بلدينا أن يحافظا بحزم على النظام التجاري المتعدد الأطراف، وعلى استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعلى بيئة انفتاح وتعاون دولية”.

وشدد على أن “حربا تجارية وحرب تعرفات جمركية لن تسفرا عن أي فائز، والحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة”.

وأكد “شي” في مقاله الذي نُشر في الصحيفة الفيتنامية أن “بكين وهانوي قادرتان على حل هذه النزاعات بالحوار”، وكتب “يجب علينا إدارة النزاعات بشكل مناسب وحماية السلام والاستقرار في منطقتنا”.

هذا “وسيزور شي فيتنام الإثنين والثلاثاء، في أول رحلة له إلى هذا البلد منذ ديسمبر 2023، ويقيم البلدان علاقات اقتصادية وثيقة، ويختتم الرئيس الصيني جولته الخميس في كمبوديا”.

وكان “اعتبر شي جين بينغ، “أن الحمائية “لا تؤدي إلى أي نتيجة” وأنه “لن يكون هناك رابحون” في أي حرب تجارية”.

يذكر أنه بحسب بيانات الجمارك الصينية، “تمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة رئيسية للصادرات الصينية، ففي العام الماضي، استوردت دول رابطة دول جنوب شرق آسيا سلعا بلغت قيمتها الإجمالية 586,5 مليار دولار، ما جعل هذه الكتلة الاقليمية في مقدمة المستوردين، وتتصدر فيتنام هذه الدول مع 161,9 مليار دولار، تليها ماليزيا (101,5 مليار دولار)”.