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العملاق البافاري يُلقن مُضيفه شالكه درساً في كرة القدم

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 أغسطس 2019 - 14:34
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حقق بايرن ميونيخ بذلك باكورة انتصاراته في الموسم الجديد للبوندسليغا. [إنترنت]

استطاع المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي قيادة فريقه بايرن ميونخ إلى الفوز على مضيفه شالكه بنتيجة 3-0 أمس السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

حيث وقع روبرت ليفاندوفسكي على ثلاثي العملاق البافاري خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب فيلتينس أرينا بمدينة غيلسنكيرشن.

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هذا وحقق بايرن ميونيخ بذلك باكورة انتصاراته في الموسم الجديد للبوندسليغا، بعد سقوطه في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب، في فخ التعادل على أرضه وبين جماهيره، أمام هيرتا برلين العائد إلى دوري الأضواء، وتقدم إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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