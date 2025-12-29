العملة المشفرة الكبرى تلتقط أنفاسها بعد تفويت «رالي نهاية العام»

سجلت بتكوين ارتفاعًا كبيرًا في تداولات آسيا، حيث تجاوزت 90 ألف دولار للأونصة في مؤشر قوي على عودة النشاط في السوق بعد فترة من التراجع. وكانت العملة المشفرة قد تأثرت بموجة بيع كبيرة منذ أكتوبر، إلا أن معنويات المستثمرين بدأت تتحسن مع زيادة الطلب على الرهانات الصعودية في العقود المستقبلية.

ارتفع سعر بتكوين بنسبة 3.1% في جلسة يوم الاثنين ليصل إلى 90,200 دولار في سنغافورة، ما يعكس تفاؤل المستثمرين في السوق بعد فترة من الجمود. كما ارتفعت إيثريوم بنسبة 4% ليتجاوز 3,000 دولار. ولكن، رغم هذه الارتفاعات، لا تزال بتكوين منخفضة بنسبة 4% مقارنةً ببداية عام 2025، على الرغم من الدعم المؤسسي المتزايد والتحركات السياسية المواتية للعملات المشفرة.

وتحسنت معنويات المستثمرين بشكل ملحوظ مع بدء نشاط متداولي العملات المشفرة في العقود المستقبلية. وفقًا لبيانات منصة “كريبتو كوانت”، بلغ معدل تمويل بتكوين أعلى مستوى له منذ 18 أكتوبر، مما يشير إلى تزايد الطلب على الرهانات الصعودية في السوق. وعلى الرغم من ذلك، فإن حجم المراكز في عقود بتكوين المستقبلية لا يزال أقل بكثير من القمم التي وصل إليها في أكتوبر الماضي.

كما شهدت سوق العملات المشفرة موجة بيع كبيرة في أكتوبر، حيث تم تصفية مراكز ممولة بالديون بقيمة 19 مليار دولار، ما أدى إلى انخفاض الزخم في السوق. ولكن مع تحسن معنويات المستثمرين، بدأت بتكوين تعود إلى النشاط مع زيادة التداولات في العقود المستقبلية.

ومن العوامل التي دعمت هذه الارتفاعات في بتكوين، استمرار التبني المؤسسي للعملات المشفرة في عام 2025. كما ساعد الدعم السياسي من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يعد من الداعمين للعملات المشفرة، على تحسين نظرة السوق تجاه العملات الرقمية. ومع ذلك، لا تزال بتكوين تواجه ضغوطًا كبيرة حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 4% مقارنة ببداية عام 2025.

التحليل الفني والتوقعات المستقبلية

على الرغم من التحسن الحالي في معنويات المستثمرين، يرى المحللون أن بتكوين لا تزال تواجه صعوبات في اختراق مستويات الـ 100 ألف دولار في ظل التقلبات المتزايدة في السوق. يعتقد سيباستيان بيا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “ريزيرف وان”، أن الارتفاع الأخير يعكس إلى حد كبير نشاط المتداولين على المدى القصير الذين يعززون مراكزهم في العقود المستقبلية.