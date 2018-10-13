العملية السياسية في ليبيا على طاولة موغيريني وسلامة

حيث طمأنت موغيريني ضيفها إلى استمرار دعم الاتحاد لعمله في ليبيا، كما ناقش الطرفان كيفية تحويل وقف إطلاق النار الذي كانت توسطت فيه الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس إلى عملية أكثر استقراراً.

كما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أعقاب اللقا، الذي جرى بحضور نائب المبعوث للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أن الاجتماع “ناقش العملية السياسية في ليبيا والتعاون مع دائرة العمل الأوروبي الخارجي بما في ذلك أمن الحدود والعقوبات”.

في سياق متصل يسعى الاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل الاحتفاظ بدور له في ليبيا عبر دعم الحكومة المعترف بها دولياً على متابعة عمليات الإصلاح الاقتصادي.

هذا ويأتي لقاء موغيرين بسلامة بعد المداخلة التي قدمها الأخير في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وقبل اجتماع رؤساء الدبلوماسية الاثنين القادم في لوكسمبورغ حيث سيناقشون الموضوع نفسه.