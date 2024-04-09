العملية السياسية والمصالحة.. محور لقاء «باتيلي» بعمداء بلديات الأمازيغ

أجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم عبد الله باتيلي، الاثنين، زيارة إلى مدينة جادو بالجبل الغربي، اجتمع خلالها بعمداء مختلف المدن الأمازيغية في منطقة الغرب الليبي.



وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس” إنه ناقش مع الحاضرين “بواعث انشغالهم بشأن استمرار التهميش، والمشاركة في العملية السياسية وعملية المصالحة، وكذا التحديات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخرا”.

وأضاف باتيلي أن الزيارة بينت بشكل واضح “أن المنطقة وساكنتها يستحقون حصة أكثر عدالة من موارد ليبيا الوافرة، كما يحق لهم أيضًا التمتع بحقوقهم بشكل كامل وإسماع صوتهم في العملية السياسية”، حسب وصفه.

وجدد باتيلي التأكيد على “التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمساندة تطلعات جميع الليبيين إلى المشاركة الشاملة والتنمية”.

كما شدّد المبعوث الأممي على “ضرورة أن يستمع القادة الرئيسيون إلى مطالب الشعب وأن ينخرطوا في الحوار لإيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات”.