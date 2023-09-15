العملُ ليلاً ونهاراً حتى عودة الكهرباء إلى المناطق المنكوبة

يواصل فنيو الصيانة من الشركة العامة للكهرباء العمل ليلًا ونهارًا لإعادة التيار الكهربائي إلى مدينة درنة، بعد أن تضررت العديد من محطات الكهرباء نتيجة الفيضانات والأعاصير التي ضربت الشرق الليبي في الأيام الماضية.

جاء ذلك وفقا لما يرد من أعمال متواصلة في منصة “الشركة العامة للكهرباء” حيث أن الفنيين من مختلف الإدارات والمناطق في ليبيا يعملون على إصلاح أعطال المحولات وخطوط الكهرباء التي تضررت.

فالعمل حتى اليوم الجمعة يجري بوتيرة مستمرة، والشركة تأمل إعادة التيار الكهربائي إلى كامل المدينة والمناطق المنكوبة المتضررة في أقرب وقت ممكن.

وتأتي هذه الجهود في إطار جهود الحكومة الليبية لإعادة الخدمات الأساسية إلى المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات والأعاصير.