«العمل والجوازات» تبحثان تنسيق الجهود لتنظيم العمالة

عُقد اجتماع تنسيقي بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمنطقة صلاح الدين، جمع باكير أبوشهيوة، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي ورئيس اللجنة الفنية الدائمة بوزارة العمل، واللواء يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2024 بشأن تأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية، والذي يُعد خطوة مهمة في تنظيم سوق العمل الليبي وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية بشكل قانوني ومنظم.

كما تم خلال اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومعالجة الصعوبات الإجرائية التي تواجه تأسيس هذه الشركات، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتفعيل القرارات الحكومية ذات الصلة”.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على “ضرورة إنجاز مهام اللجنة الفنية الدائمة بسرعة ودقة، خاصة فيما يتعلق بعمل المصلحة، مع التشديد على أهمية استمرار عقد الاجتماعات بشكل دوري لضمان التنسيق الفعّال بين الجهات ذات العلاقة”.