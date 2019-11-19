الرئيسية | حرب طرابلس | ليبيا

العميد «بيت المال»: الرد على العدوان سيكون قاسيًا وموجعًا

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 نوفمبر 2019 - 13:59
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

وُصِف القصف بـ”العنيف”. [سوشيال ميديا]
أكد العميد “إبراهيم بيت المال” آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى تعرض مدينة مصراتة لقصف جوي بطائرتين مقاتلة ومُسيَّرة.

وقال العميد “بيت المال” في تصريحات صحفية، إن الرد على هدا العدوان سيكون قاسياً وموجعاً مثلما كان قاسياً وموجعاً على تنظيم الدولة في سرت.

هذا وتعرضت مدينة مصراتة ليل الاثنين/الثلاثاء لقصف جوي من قِبل طيران قوات حفتر، وُصِف بـ”العنيف” حيث أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وأضرار جسيمة ببعض الأحياء السكنية في المدينة.

محتوى ذو صلة
بعد قرار مصلحة الطيران بالمنطقة الشرقية.. إجبار طائرة للخطوط الليبية على النزول بمطار بنينا

وأعلن مركز مصراتة الطبي، عن استقباله 13 جريحًا من المدنيين بينهم امرأة.

استقبل قسم الحوادث والطوارىء بـ MMC مركز مصراتة الطبي قبل قليل عدد (13) جريحاً من المدنيين من بينهم امرأة جراء القصف…

Gepostet von ‎MMC مركز مصراتة الطبي‎ am Montag, 18. November 2019

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

1
اترك تعليق

1 مجموع التعليقات
0 عدد الردود
0 المتابِعون
 
أكثر التعليقات تفاعلا
أكثر التعليقات شعبية
1 المعلقون
  اشتراك  
الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
نبّهني عن
العابر_2019

وفقكم الله واتلجو صدورنا بالرد الحاسم على هذا المتمرد حفظكم الله ونصركم ان شاء الله

أعجبني0لم يعجبني  رد
20 ثانية مضت