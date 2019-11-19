العميد «بيت المال»: الرد على العدوان سيكون قاسيًا وموجعًا

أكد العميد “إبراهيم بيت المال” آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى تعرض مدينة مصراتة لقصف جوي بطائرتين مقاتلة ومُسيَّرة.

وقال العميد “بيت المال” في تصريحات صحفية، إن الرد على هدا العدوان سيكون قاسياً وموجعاً مثلما كان قاسياً وموجعاً على تنظيم الدولة في سرت.

هذا وتعرضت مدينة مصراتة ليل الاثنين/الثلاثاء لقصف جوي من قِبل طيران قوات حفتر، وُصِف بـ”العنيف” حيث أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وأضرار جسيمة ببعض الأحياء السكنية في المدينة.

وأعلن مركز مصراتة الطبي، عن استقباله 13 جريحًا من المدنيين بينهم امرأة.