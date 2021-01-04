العميد بيت المال: لن نُعطي تعليمات بفتح الطريق قبل سحب المرتزقة وإزالة الألغام

ربط آمر غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق العميد إبراهيم بيت المال، فتح الطريق بين شرق البلاد وغربها بانسحاب المرتزقة وإزالة الألغام.

وقال العميد بيت المال في تصريحات نقلها المكركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب”: “لن نُعطي تعليمات بفتح الطريق بين شرق البلاد وغربها قبل سحب المرتزقة وإزالة الألغام.

كما جدد العميد بيت المال الدعوة إلى تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف السويسرية التي تنص على سحب المرتزقة وإزالة الألغام.

وأعلن قبول قوات حكومة الوفاق تسلّم خرائط زرع الألغام لتبدأ في عمليات نزعها.